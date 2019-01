Auto con targhe straniere, multe per 7 mila euro

Dieci verbali per un totale di 7 mila euro di multe. E' questo il bilancio dell'attività dei carabinieri di Assisi dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle automobili immatricolate all'estero (quindi con targa straniera) di persone residenti in Italia. In un mese sono già dieci i verbali contestati per più di 7.000 euro. Sono stati fermati quattro cittadini rumeni, tre cittadini bulgari, una cittadina spagnola, un cittadino polacco e un cittadino italiano con targhe bulgare, tutti residenti nell’hinterland assisano da più di un anno, che viaggiavano su auto che avevano ancora la targa del loro Paese di origine. Le dieci automobili sono state sequestrate in ottemperanza al decreto sicurezza, in attesa di confisca.