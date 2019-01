Si ustiona per accendere il fuoco

Anziana si ustiona all’interno della propria abitazione nel tentativo di accendere il fuoco del camino, e viene ricoverata d’’urgenza al reparto Grandi ustionati di Cesena. L'incidente domestico, che ha visto come sfortunata protagonista una donna di 79 anni, si è verificato nel pomeriggio di ,mercoledì 16 gennaio a Fratta Todina. Soccorsa dal 118 è stata prima trasportata all’ospedale di Pantalla e poi al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qui i medici, vista la situazione, hanno deciso di trasferirla (in elisoccorso) a Cesena. Per fortuna l’anziana non sarebbe in pericolo di vita, in quanto le ustioni riguarderebbero il 50 per cento del suo corpo.