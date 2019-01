Nube nera sopra le acciaierie, torna l'allarme

Nube nera sopra l'Ast dopo un incendio scoppiato mercoledì 16 gennaio all'interno del sito siderurgico di viale Brin. Le fiamme avrebbero interessato, per l’esattezza, un serbatoio di recupero delle acque e degli acidi su cui era in corso un intervento di bonifica da parte di una ditta esterna. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Preoccupazione è stata espressa dai delegati di fabbrica della Fiom Cgil di Terni. Del caso si sta occupando anche l'Arpa.