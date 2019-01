Rinascita del centro e fotografia: benvenuta associazione Istanti

L'associazione “Istanti - Fotografia e Cultura” dopo 12 anni di vita trova sede nel centro di Perugia. L'inaugurazione è prevista domenica 20 gennaio dalle 17.30 in via Cartolari, nell'area di via della Viola, dove da anni anche altre realtà animano iniziative che contribuiscono a rendere vitale l'acropoli. L'obiettivo è quello di "proporre sempre nuove e interessanti iniziative, attività e momenti di incontro attorno alla fotografia e non solo, ma con lo spirito di sempre: quello che ha contraddistinto la nostra associazione e la nostra idea di condivisione di una passione comune". L'inaugurazione coincide con un periodo ricco di appuntamenti per l'associazione: il 19 gennaio verrà anche aperta la mostra “Distanze” nella Galleria Fiaf all'interno del Museo civico di Palazzo della Penna, mentre il 15 febbraio, nella sala comunale Sant'Anna in via Roma è prevista la lectio magistralis "Come guardiamo le fotografie (e cosa crediamo di capire)" di Augusto Pieroni che, nei due giorni successivi, terrà anche un workshop sulla costruzione del portfolio.