Auto con targa romena sequestrata e multa da 500 euro: applicate le nuove norme

Tav, Foietta: ''Ho mandato 12 lettere al Governo, non mi ha mai risposto''

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2019 Tav Flietta Ho mandato 12 lettere al Governo non mi hanno mai risposto In commissione Trasporti alla Camera dei Deputati l'audizione di Paolo Foietta, commissario straordinario del governo per la Tav: "Con questo Governo non ho mai parlato. Ho inviato 12 lettere via pec ma non ho ottenuto nessuna risposta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev