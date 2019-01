Rapina in tabaccheria: moglie e marito aggrediti da tre uomini

Tre uomini, con un quarto che attendeva in auto, hanno aggredito marito e moglie che gestiscono una tabaccheria di Foligno, poco dopo le 23 di martedì 15 gennaio. I banditi hanno atteso la chiusura serale dell'esercizio, per entrare in azione e colpire la l'uomo con un bastone, strappandogli la borsa che aveva a tracolla con l'incasso della giornata, pari a diverse migliaia di euro. Sul posto è arrivata la polizia del commissariato cittadino e l'ambulanza, che ha trasportato l'uomo in ospedale per i controlli del caso.