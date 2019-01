Rifiuti abbandonati, otto multe

Prosegue l’attività congiunta di controllo contro l’abbandono illecito e la mancata differenziazione dei rifiuti da parte della polizia locale di Spello e della Vus: le operazioni di verifica negli ultimi giorni dell’anno hanno portato all’emissione di 8 verbali in cui sono stati contestati sia l’abbandono in via Bulgarella e via Chiona, che l’inadeguato conferimento dei rifiuti senza l’obbligatoria distinzione.