Perugia-Ancona, Anas al lavoro per la riapertura

Sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) proseguono da parte di Anas gli interventi di ripristino delle barriere stradali danneggiate nell’incidente di venerdì scorso a Casacastalda. Per consentire i lavori il tratto resta provvisoriamente chiuso in direzione Perugia. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro a Valfabbrica. Gli interventi in corso riguardano, in particolare, la sostituzione di circa 90 metri di barriere danneggiate, tra laterali e spartitraffico. L’ultimazione dei lavori e la conseguente riapertura del tratto interessato, è prevista per metà settimana.