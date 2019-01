Giro di vite contro lo spaccio di droga e i furti

Controlli a tappeto contro i furti e lo spaccio di droga. Le pattuglie dei carabinieri, tra Fabro e Orvieto, hanno controllato complessivamente un centinaio di autovetture identificando oltre 200 persone, alcune delle quali anche all’interno di vari esercizi pubblici. E' stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e ubriachezza una brasiliana residente a Montegabbione mentre un'altra denuncia a piede libero ha colpito un 27enne romeno di Fabro Scalo che, oltre a portare con sé un grammo di cocaina, a casa ne aveva un’altra decina già suddivisi in dosi pronte per essere spacciate. Infine, a seguito di un controllo effettuato da militari in borghese tra alcuni ragazzi che girovagavano nei vicoletti nei pressi del duomo, è stato trovato addosso a uno di loro, un minorenne di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) di origine albanese, qualche grammo di hashish. Il giovane è stato pertanto segnalato alla prefettura di Viterbo per uso personale di stupefacenti.