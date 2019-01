Incidente sulla Flaminia in una stazione di servizio

Paura nel primo pomeriggio di venerdì 11 gennaio per un’automobile che è sbandata e che è andata ad urtare contro una cuspide di una stazione di servizio. Il sinistro è accaduto lungo la SS3 Flaminia all’altezza di Sant’Eraclio. Illeso l’automobilista. Ad intervenire per provvedere alla regolamentazione del traffico la polizia stradale di Foligno che in breve tempo ha fatto tornare la situazione alla normalità.