Smerciano cocaina, arrestati due spacciatori

Presi altri due spacciatori: si tratta del sesto e settimo arresto in pochi mesi. Nuova operazione dei carabinieri di Valfabbrica contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo giorni di pedinamenti ed avvistamenti i militari hanno arrestato due cittadini dell’Est Europa, di anni 26 e 28, mentre consegnavano due dosi di cocaina a un giovane perugino. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare, all’interno dell’auto in uso ai due, 20 palline termosaldate contenenti cocaina oltre a 1000 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio frutto dello spaccio e telefoni cellulari dati come pagamento. I due sono in carcere a Capanne dopo la convalida dell'arresto. Secondo quanto riferito dall'Arma, i controlli hanno fatto diminuire il numero di clienti.