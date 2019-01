Collegio dei geometri, rinnovato il consiglio direttivo: tutti i nomi

Enzo Tonzani è stato confermato presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Perugia. Si sono tenute, infatti, a Perugia, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo che hanno visto la partecipazione di 839 votanti, con 817 schede valide. Il 67 per cento delle preferenze è andato alla lista guidata da Tonzani dunque, che ottiene così il suo secondo mandato. L’incarico durerà quattro anni così come quello degli altri consiglieri eletti: Stefano Antonini, Massimo Biondini, Andrea Buono, Fabio Cappelletti, Norise Fedeli, Guido Luna, Mario Malizia, Luca Montagnoli, Claudio Pacciarini, Tatiana Pecci, Marco Peverini, Tommaso Servettini, Andrea Ubaldini, Petrucci Antonella (segretaria) e Claudio Pacciarini (tesoriere).