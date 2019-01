Pronto a spacciare 24 mila dosi di droga: arrestato

Un cittadino bulgaro, residente a Terni, è stato arrestato per traffico internazionale di droga nell'ambito delle attività del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Perugia, che ha sequestrato più di 3 chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana ed ecstasy. Il carico avrebbe consentito il confezionamento di circa 24 mila dosi, per un introito complessivo di oltre 160 mila euro.

Il cerchio si è chiuso, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria di Terni, con l'attivazione di una speciale procedura di cooperazione transnazionale. L'epilogo c'è stato quando le Fiamme Gialle di Perugia hanno proceduto al recapito di un voluminoso plico in arrivo dall’estero in contrassegno e contenente lo stupefacente sequestrato. Il bulgaro, che lo ha accettato, è stato quindi arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, associato presso la casa circondariale di Terni a disposizione dell'autorità giudiziaria.