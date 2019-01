Muore storico dipendente della Provincia

Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, per la recente scomparsa, a 83 anni, di Adelio Bettoni, tifernate e storica figura dell’ente dove ha prestato servizio nell’area Viabilità dai primi anni ‘60 fino al 2000, prima come “avventizio” poi come “cantoniere”, successivamente come “capo cantoniere” ed infine come “agente di vigilanza stradale”. Bettoni negli anni Settanta ha prestato servizio per 2 anni presso il comprensorio 8 di Norcia e successivamente una volta ricevuta la promozione a capo cantoniere è rientrato presso il comprensorio 1 di Trestina che interessa i comuni di Città di Castello, Citerna, San Giustino, Montone, Umbertide e Pietralunga presso il quale ha operato fino al pensionamento.

In occasione del sisma del 1997 si è prestato volontariamente a intervenire come dipendente provinciale presso la frazione di Colfiorito per la realizzazione delle piazzole che hanno ospitato i container e le tendopoli, servizio per il quale ha ricevuto un encomio da parte del presidente della Provincia. Ormai pensionato gli è stata consegnata una targa dal presiedente come ex dipendente storico della Provincia di Perugia. “Dipendente esemplare, persona perbene che amava il suo lavoro ed orgoglioso di appartenere a questo ente per il quale si è speso sempre con abnegazione e rettitudine” – ha precisato Bacchetta, che sottolinea “di averlo apprezzato e conosciuto per le sue doti umane ed altruismo anche come sindaco di Città di Castello”.