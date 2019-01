Pensionato faccia a faccia con i ladri in casa

Si è trovato faccia a faccia con i ladri in casa. Per fortuna solo tanto spavento per un pensionato folignate residente in una palazzina situata in zona Prato Smeraldo. L’uomo, che abita al secondo piano, ha avvertito dei rumori provenienti dall'appartamento al piano terra (tra l’altro di sua proprietà) e non ha fatto in tempo a scendere le scale quando i due delinquenti lo hanno incrociato, prima di darsi alla fuga. Per la cronaca, la casa presa di mira non è al momento abitata. Quindi i ladri non sono riusciti a portare via nulla di prezioso.

