In fiamme compattatore

L'incendio si è sviluppato nella serata di mercoledì 2 gennaio, in zona via Rosselli dove le fiamme hanno interessato un compattatore per il cartone di un negozio di Castiglione del Lago. Nessun ferito. Le operazione di spegnimento si sono protratte per ore. Sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago.