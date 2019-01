In fiamme statua del presepe

Nel quartiere di San Martino un incendio ha interessato una statua del presepe realizzato in via Capitano del Popolo. Il piccolo incendio è stato spento subito con l’acqua. Danneggiati un leggio e in maniera parziale un forno a legna del presepe realizzato dagli abitanti del quartiere. Non si esclude che la colpa vada attribuita a un petardo. Non si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio.