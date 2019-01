Notte di San Silvestro con risse: in sette all'ospedale. Ci sono già i primi nati del 2019

Notte di San Silvestro sostanzialmente tranquilla per ciò che riguarda il bilancio relativo all'uso di fuochi d'artificio, mentre non sono mancati casi di abuso di alcol e di stupefacenti. Gli addetti del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia e di quelli di Terni e Umbertide, invece, si sono dovuti occupare di persone che hanno preso parte a delle risse: quattro feriti alla periferia di Perugia per una scazzottata in un locale; un ferito a Umbertide, dove un ragazzo di 21 anni ha riportato un trauma cranico a seguito di rissa scoppiata in piazza; due giovani curati a Terni per una colluttazione risoltasi con ferite guaribili in una decina di giorni.

Trenta giorni di prognosi, invece, per un perugino che alla guida della propria auto è andato a schiantarsi sulla rotonda all'altezza del centro Quattrotorri, a Ellera.

All’ospedale di Città di Castello è arrivato intorno alle 0,40 un ragazzo di 16 anni alle prese con un'intossicazione alcolica ed è stato dimesso alle 6,30.

A Castiglione del Lago è giunta una bambina con una ustione lieve alla mano, un adulto per intossicazione alcolica e un altro adulto sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Al pronto soccorso di Assisi sono arrivati, invece, una turista che ha riportato un trauma cranico durante i festeggiamenti, una persona per abuso alcolico e due per ustioni alle mani.

All'ospedale di Terni due persone alle prese con casi di etilismo acuto, un ventenne ferito dallo scoppio di un petardo in prossimità dell'occhio e tre sospetti casi di intossicazione alimentare.

Negli ospedali della Usl 1, intanto, c'è anche chi festeggia per la nascita di bambini: sono i genitori di Nicolas, nato alle 6.33 all'ospedale di Branca. Dieci minuti prima, a Terni, era venuto alla luce Gabriele, mentre alle 3 era stata la volta di Pietro. L’ultimo fiocco del 2018 a Terni era stato invece rosa: alle 13,25 del 31 dicembre era nata Matilde.