Torna a casa e ci trova tre ladri

Torna a casa e si trova dentro tre ladri. Un tentato furto, trasformatosi poi in tentata rapina, si è verificato a Pantalla nel comune di Todi. Accade in una palazzina di Pantalla e vede come protagonisti tre malviventi albanesi che, approfittando della momentanea assenza degli occupanti di un appartamento, forzano la porta di ingresso con il manifesto intento di mettere a segno un furto. Ma non hanno fatto i conti con il ritorno imprevisto del proprietario, un medico. Succede di tutto, ma due malviventi vengono ammanettati dai carabinieri.

