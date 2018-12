Cocaina low cost, smantellata banda di spacciatori albanesi

Smantellata dalla polizia una gang di spacciatori albanesi che smerciava cocaina nella zona tra Ferro di Cavallo ed Ellera, alle porte di Perugia. Nella rete degli agenti della squadra mobile sono finite 5 persone. Il capo, un 40enne, è stato arrestato in Versilia, dove si era rifugiato per evitare che gli investigatori perugini lo rintracciassero. Al suo servizio aveva quattro connazionali ventenni, utilizzati come pusher per le consegne, che avvenivano nei pressi di esercizi pubblici o a domicilio, con un piccolo sovrapprezzo. Per eludere i controlli, i "fattorini" venivano cambiati ogni 2 o 3 mesi, dopo che erano stati fatti arrivare in Italia con un permesso di soggiorno per turismo.

Giovanissimi i clienti, attratti dalla qualità del prodotto e soprattutto dal basso costo, essendo l’organizzazione in grado di immettere sul mercato dosi da 0.40 grammi anziché la “tradizionale” busta da un grammo.