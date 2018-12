Muore donna stroncata da presunta overdose

Il corpo di una donna quarantenne è stato abbandonato nella notte di sabato 29 dicembre davanti all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Mancava una manciata di minuti alle 3 quando un'auto ha scaricato la donna, italiana e vedova, per poi dileguarsi in tutta fretta. Malgrado il pronto intervento del personale sanitario per la poveretta non c'è stato nulla da fare. E' morta per arresto cardio-circolatorio. Si sospetta un'overdose. I carabinieri stanno indagando e sono impegnati per rintracciare l'auto. Il corpo della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria.