Controlli di polizia, arrestato uno spacciatore

Uno spacciatore è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi durante una serie di controlli antidroga effettuati nella giornata di giovedì 27 dicembre. L'uomo, un 54enne di origine albanese da tempo residente a Bastia Umbra è già arrestato in passato per reati legati allo spaccio di stupefacenti, è stato fermato a bordo della sua auto di lusso all'interno della quale, nascosto in un pacchetto di sigarette vuoto, è stato rinvenuto un involucro contenente cocaina. Nella perquisizione domiciliare, invece, sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi di stupefacente, oltre a 3.620 euro ritenuti compatibili con lo spaccio su piazza.