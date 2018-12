Trans arrestata: minacce a e insulti a bariste e poliziotti

Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia sono intervenuti nella notte fra giovedì 27 e venerdì 28 dicembre in un bar della periferia del capoluogo, per l'arresto di una transessuale. La 40enne di nazionalità brasiliana, che aveva inveito contro le bariste arrivando a minacciarle in evidente stato di ubriachezza, ha continuato a dare in escandescenze anche all'arrivo dei poliziotti ed è stata trasferita al carcere di Capanne.