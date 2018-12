Furti in appartamento, sgominata una banda

La polizia di Spoleto ha sgominato una banda che si dedicava ai furti in appartamento. Gli agenti hanno arrestato un cittadino serbo di 30 anni, alla guida di un'auto (fermata per un controllo) senza patente, già gravato da mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di Tolosa, per i reati di furto aggravato e associazione per delinquere. Una donna di 66 anni, che si trovava a bordo della stessa auto, è stata denunciata per ricettazione, essendo stata trovata in possesso di orologi e altri gioielli - nonchè la somma di 400 euro - di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Anche gli altri due uomini e la donna a bordo del mezzo, anch'essi serbi, sono risultati irregolari in Italia e per loro è scattata la procedura di espulsione.