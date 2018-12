Risponde in modo irriverente agli agenti

Continuano serrati i controlli delle forze dell'ordine soprattutto in questo periodo di festa. E non mancano le sorprese. La squadra volante del commissariato di Assisi e la Polizia municipale hanno denunciato uno straniero, pizzicato nella via principale che costeggia la basilica di Santa Maria degli Angeli. L'uomo era insieme a tre suoi connazionali, già controllati in occasioni precedenti perchè dediti a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. L'uomo, residente a Foligno, si rifiutava di mostrare i documenti di identità in modo irriverente. Accompagnato in commissariato gli sono stati scoperti diversi precedenti di polizia.