Capriolo intrappolato in una rete: i vigili del fuoco lo liberano

Una squadra del distaccameno di Gaifana dei vigili del fuoco è intervenuta nel comune di Nocera Umbra, località Boschetto, nel per il salvataggio di un animale selvatico. Era stato infatti segnalato un capriolo rimasto incastrato nella recinzione di un gregge di pecore. I vigili hanno tagliato una maglia della rete prendendo precauzioni per non far spaventare l'animale e lo hanno liberato.