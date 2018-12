Morti nella casa in fiamme, l'addio ai coniugi

A Monterchi vigilia di Natale di lutto. Alle 14.30 di oggi, 24 dicembre, nella chiesa di Padonchia saranno celebrati i funerali di Giuseppe Baldi e Gina Scarselli, i coniugi di 84 lui originario di Monte Santa Maria Tiberina e 80 anni lei morti nell'incendio della loro casa. Il sindaco della cittadina della Valcerfone ha proclamato il lutto cittadino. La tragedia si è consumata alle 4.40 della notte del 22 dicembre. Le fiamme sono partite dalla taverna dove era sceso l'anziano, con problemi di deambulazione, probabilmente per rimettere qualche pezzo di legno per ravvivare il fuoco. Non è chiaro come, ma delle scintille hanno attaccato la stanza, gli arredi, tutto. L'84enne è stato poi trovato dai vigili del fuoco in un ambiente vicino, con il corpo offeso dalle fiamme. La moglie è morta sul letto avvelenata dai gas.