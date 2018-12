Scontro tra auto, tre feriti

VOLLEY SUPERLEGA

Block Devils e Sirmaniaci, show di Natale in campo e sugli spalti

Grande spettacolo in campo, la Sir Conad Perugia ha battuto Milano 3-0 (CLICCA QUI), ma anche sugli spalti. Striscioni a tema natalizio e per molti il cappello da Babbo Natale non è mancato per festeggiare il successo che ha permesso ai Block Devils di prendersi il (platonico) titolo di campioni inverno. Per la gioia di patron Sirci e di tutti i Sirmaniaci immortalati dagli scatti di Oreste Testa....