Topi d'appartamento in azione

Ancora furti nelle abitazioni nel Trasimeno. Stavolta i ladri hanno colpito a Magione e hanno tentato un il colpo in un casolare vicino a Città della Pieve, ma in questo caso non sono riusciti a condurre in porto l’azione criminosa. A Magione, invece, hanno colpito in una palazzina a ridosso del centro storico, in un appartamento al primo piano da dove sono andati via con anelli e collane d’oro.