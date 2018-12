Casa in fiamme: due morti e tre feriti

Casa in fiamme nella notte: due morti e tre feriti. Tragedia a due passi dal confine umbro con la Toscana. E' successo nella notte di sabato 22 poco prima delle 5 a Padonchia, nel comune di Monterchi in provincia di Arezzo. Hanno perso la vita un uomo di 84 anni, Giuseppe Baldi, e la moglie di 80, Gina Scarselli. Nell'abitazione c'erano anche il figlio della coppia con la moglie e la nipote, queste ultime sono state trasportate in ospedale per intossicazione. E' stata la giovane, 27 anni, a dare l'allarme alle 4.40. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, Sansepolcro e Città di Castello, e mezzi di soccorso del 118. L'incendio si è sprigionato nel locale seminterrato dove è stato trovato l'anziano carbonizzato. La moglie, invece, è stata trovata nella camera da letto al piano superiore e i soccorritori sono riusciti ad estrarla, ma è deceduta poco dopo per intossicazione nonostante i tentativi di rianimazione.