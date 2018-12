Marini: "Ricostruzione, ecco le proposte al governo per andare più veloci"

Alla conferenza di fine anno, appelli al governo giallo-verde per la ricostruzione post-sisma e per interventi capaci di arginare le conseguenze della crisi Astaldi sulle imprese coinvolte nel primo lotto della Perugia-Ancona. “Serve un’adeguata ristrutturazione degli uffici per la ricostruzione”, ha detto in particolare la presidente della Regione Catiuscia Marini, che con i componenti della giunta ha fatto il punto il giorno dopo l’approvazione del bilancio. Marini ha escluso, peraltro, che sia in vista un rimpasto dell’esecutivo dopo il congresso del Pd: “Rimpasto? Roba da fornai”.

