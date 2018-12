Un presepe speciale che racconta tutta la vita di Gesù

Non un classico presepe natalizio ma una grande rappresentazione scenica di tutta la vita di Gesù, dall’annunciazione all’ascensione in cielo, attraverso un appassionante viaggio tra suggestive scene animate, luci, musiche e voci narranti. Proprio per queste sue caratteristiche, il ‘Presepe e non solo’ di Castel del Piano di Perugia si può considerare come una vera e propria rarità che ogni anno si impreziosisce di alcune novità. Inaugurato l’anno scorso nei locali adiacenti la chiesa di San Pio da Pietralcina, e visitabile su appuntamento durante tutto l’anno, in questo periodo si può ammirare dal 25 dicembre al 6 gennaio con orario 15.30-18 nei giorni feriali e 9.30-11 e 15-19 nei giorni festivi. L’intera opera si compone attualmente di cinque particolareggiati diorami in 3d, profondi 60 centimetri, che mettono in scena alcuni episodi della vita terrena di Gesù, e di un grande diorama realizzato su uno spazio di circa 80 metri quadrati nel quale un commento vocale, accompagnato da effetti speciali, racconta in undici minuti l’intera vita di Cristo. Per informazioni e appuntamenti si può contattare Mauro (339.4490494), Massimo (347.8022361) o Susanna (347.7033009) o visitare il sito web www.presepeenonsolo.it.