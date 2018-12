Anziana sola cade dal letto e non si rialza

Paura per un'anziana di oltre 80 anni per la quale a un certo punto si è temuto il peggio. E' stata ritrovata dai vigili del fuoco distesa terra vicino al letto, priva di sensi e in condizioni molto critiche per aver passato una notte al freddo sopra il pavimento. A dare l'allarme i vicini, preoccupati perchè la donna non rispondeva. Sfondata la porta, i vigili del fuoco hanno avvertito immediatamente il 118 e i carabinieri. E' successo a Città di Castello, la donna è ricoverata in ospedale.