Bullismo a scuola, denunciato un ragazzo di 14 anni

Uno studente di 14 anni di una scuola media del comune di Assisi è stato denunciato per violenza privata dalla polizia. A suo carico un episodio di bullismo ai danni di un ragazzino di 12 anni.

All'uscita dai bagni, durante la ricreazione, il 12enne è stato buttato a terra dal 14enne, che lo ha spintonato e colpito con un pugno all'altezza della tempia, facendogli sbattere la testa al muro.

La vittima, rimasto a lungo chiuso in bagno per paura, è stato soccorso da una collaboratrice scolastica che nel frattempo era stata allertata dagli altri compagni di classe. Il 12enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Perugia.

Le indagini degli agenti del commissariato di Assisi hanno permesso di accertare anche altri episodi di bullismo ai danni del 12enne da parte del 14enne, che è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per il reato di violenza privata.