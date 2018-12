Si toglie la vita in casa a 60 anni

Una donna di 60 anni si è tolta la vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 dicembre. La donna, che stava vivendo un periodo difficile per alcuni problemi di natura personale, è stata trovata morta nella dipendenza della propria abitazione in località Ponte di Ferro di Gualdo Cattaneo, poco lontano dalla centrale Enel. La 60enne si è tolta la vita impiccandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche se per lei ormai non c’era più nulla da fare.