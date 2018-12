Inchiesta multilevel, Selvaggia aveva ragione

Tre folignati sono state condannate dal Tribunale di Spoleto a rimborsare le spese processuali alla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli. Le tre – Claudia Campagnacci, Simona Moretti e Sara Settimi – nei mesi scorsi avevano sporto denuncia contro la Lucarelli, per la pubblicazione di alcune foto che le ritraevano, nell’ambito di un’inchiesta giornalistica pubblicata in due atti su Il Fatto Quotidiano nel mese di luglio 2018. I servizi riguardavano le modalità di vendita attuate in Italia dall’azienda americana Juice Plus, che vende sostitutivi dei pasti a base proteica e multivitaminici, e per la quale le tre donne lavorano detenendo la posizione di “Presidential marketing director”.



Servizio integrale a cura di Susanna Minelli sul Corriere dell'Umbria del 21 dicembre