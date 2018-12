Controlli nei locali e sequestro di droga in centro

Centro storico passato al setaccio, verifiche in 6 esercizi pubblici e 84 persone controllate, a Città di Castello, dagli agenti del commissariato di polizia affiancati dai colleghi del reparto Prevenzione e crimine Umbria-Marche.

Un 18enne originario del Salvador è stato trovato in possesso di 2,41 grammi di hashish, che al momento del controllo ha cercato di nascondere in un'impalcatura a ridosso di un edificio. Dell'hashish (0,84 grammi) è stato trovato in una sala giochi dopo che un ventenne aveva cercato di occultarlo; a seguire, i controlli sono stati estesi anche a un'auto e a due algerini - di 38 e 35 anni - che erano con lui. Ritrovati e sequestrati 0,43 grammi di eroina. Il 38enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica e gli è stata ritirata la patente.