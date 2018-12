Auto fuori strada, un ferito estratto dalle lamiere

Un'automobile, per cause da accertare, è finita fuori strada in località Pucciarella di Magione. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 20 dicembre. La persona rimasta ferita è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, sul posto un'ambulanza del 118 per le prime cure. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto,