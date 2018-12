Operava senza licenza, chiuso un negozio in centro

La polizia locale di Foligno ha disposto la chiusura di un negozio di ortofrutta del centro storico perchè privo del regolare titolo amministrativo; contestualmente è stata emessa una multa di 5 mila euro.

Somma analoga a carico di due venditori ambulanti per "inosservanza della normativa regionale in materia di commercio". Stangata di 1.000 euro anche a carico di altri due esercizi commerciali "per aver tenuto pubblici intrattenimenti senza titolo autorizzativo".