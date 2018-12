Fermato al volante con un tasso alcolemico quattro volte sopra la norma

Incidente stradale tra due auto a Foligno nella serata di martedì 18 dicembre. All'arrivo della polizia locale, gli agenti si sono accorti che uno dei due conducenti manifestava chiari segni di abuso alcolico. Accompagnato al comando per effettuare l'alcoltest, all'uomo è stato rilevato un tasso alcolemico quattro volte superiore alla norma. Per lui è scattato il ritiro della patente, il sequestro dell'auto (che sarà oggetto di confisca amministrativa) e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.