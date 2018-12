Abbandono di rifiuti, cittadini multati

Multe per abbandono dei rifiuti. Grazie alla collaborazione tra le guardie del Wwf e la polizia municipale di Deruta sono stati intensificati i controlli per l'abbandono dei rifiuti. Sono state posizionate alcune foto trappole alla ricerca di possibili scarichi illeciti e di abbandoni non corretti nei cassonetti. Sono state elevate e contestate sette sanzioni amministrative in poco tempo. Situazione al limite per una mini discarica, ora sanata grazie anche a diffide verbali nei confronti di persone che conferivano rifiuti di fatto abbandonandoli fuori dai cassonetti.