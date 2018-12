Tre banditi bloccati dopo un inseguimento

La squadra mobile della questura di Perugia ha inseguito e bloccato una Bmw a bordo della quale sono stati fermati tre albanesi. Uno di loro, un 26enne, è stato posto in stato di fermo per rapina, mentre gli altri due, entrambi di 21 anni, sono stati indagati, in concorso, per rapina, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

L'operazione è iniziata nel quartiere di Madonna Alta, dove la Bmw con i tre sospetti non si è fermata a un controllo. Datisi alla fuga lungo il raccordo autostradale, i tre albanesi sono stati poi bloccati in via delle Caravelle, a Ferro di Cavallo. A bordo dell'auto sono stati trovati un passamontagna, arnesi da scasso e refurtiva proveniente da un furto messo a segno nella zona di Pila.