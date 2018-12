Cani da caccia intrappolati nella tana del tasso: vigili al lavoro per salvarli

Quattro cani da caccia intrappolati nella tana di un tasso. Per questo i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti verso le 17. 30 del pomeriggio del 18 dicembre in una zona boschiva in località Resina. I cani stavano inseguendo il tasso e si sono infilati in un cunicolo senza più uscirne. I vigili (una squadra di cinque uomini) hanno fatto arrivare anche macchinari speciali, tra cui un geofono per la localizzazione degli animali. L'intervento è ancora in corso.