Ladri saccheggiano la casa, donna si sente male

Ha trovato la sua abitazione saccheggiata dai ladri. Con i segni dell’irruzione ben evidenti nelle stanze. Con tanto di cassetti svuotati, oggetti in vetro rotti e sedie divelte. A cui aggiungere i soldi portati via e alcuni orologi e collane in oro spariti. E quando la “devastazione” si è presentata davanti ai suoi occhi, ecco che la proprietaria (in compagnia del marito) ha accusato immediatamente un malore. Il fatto è accaduto a Todi. A causa del malore è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, che ha provveduto a trasportare d’urgenza la signora al pronto soccorso dell’ospedale. Qui le sue condizioni, apparse in un primo momento preoccupanti, sono per fortuna migliorate con il passare delle ore. I ladri hanno agito mentre i due coniugi si trovavano a Perugia per una visita al figlio ricoverato in ospedale.