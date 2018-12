Il Babbo Natale dei vigili porta i regali a 40 bimbi al residence Chianelli

Un Babbo Natale specialissimo quest’anno per i bimbi ricoverati in Oncoematologia pediatrica e per i piccoli ospiti del residence “Daniele Chianelli”. Mercoledì 19 dicembre, a partire dalle 15, Babbo Natale entrerà dalle finestre. Grazie alla collaborazione del comando dei vigili del fuoco che hanno accolto con entusiasmo la proposta del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, i bambini vivranno un pomeriggio magico e anche quelli che non potranno uscire dalle stanze avranno l’opportunità di assistere all’arrivo dei regali. Ciascun bambino ha scritto la propria letterina esprimendo un desiderio che il Comitato con l’aiuto dei suoi volontari e delle insegnanti della scuola in reparto dei “Coniglietti bianchi” ha provveduto ad esaudire. Sia in reparto che al Residence Babbo Natale dei Vigili provvederà alla consegna di tutti i regali richiesti da una quarantina di bimbi, tra cui anche i vecchi pazienti ormai guariti.