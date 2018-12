Lavoratori in nero al night: maxi sanzione da 28 mila euro

Polizia e carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Perugia hanno fatto verifiche in locali notturni concentrati sulle modalità di impiego dei lavoratori. In un night club della periferia su 31 lavoratori 11 sono risultati senza contratto di assunzione. Tra questi sei intrattenitrici, cittadine comunitarie. Altre 5, extracomunitarie, pur essendo regolarmente presenti sul territorio nazionale, non possedevano titolo di soggiorno per svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il legale rappresentante del night club è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’immigrazione, a suo carico, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 28 mila euro per lavoro “in nero”. Inoltre, è stata disposta la temporanea sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni previste per il regolare impiego dei lavoratori.