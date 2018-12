Muore a 32 anni dopo cena degli auguri

Muore giovane padre stroncato da malore dopo la cena aziendale degli auguri. Un operaio di 32 anni, G.I. è stato trovato senza vita sul letto dalla moglie: al risveglio non rispondeva, era deceduto. La sera prima era stato in un ristorante della zona per il convivio di fine anno con i colleghi di lavoro. E' successo a Capolona, in provincia di Arezzo e adesso la procura di Arezzo ha disposto l'autopsia.