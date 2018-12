Scontro sulla strada regionale, tre in ospedale

Nicolas, il nuovo amore di Monica Bellucci: chi è il 36enne che ha conquistato l'attrice

E' un ex modello ed è il proprietario di una galleria d'arte a Parigi: si chiama Nicolas Lefebvre il nuovo compagno di Monica Bellucci. A rivelarlo la rivista francese Voici, che ha svelato in anteprima un bacio tra i due per strada.