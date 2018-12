Peggiora la qualità della vita a Perugia e Terni

Peggiora la qualità della vita sia a Perugia che a Terni. A dirlo è l’annuale indagine del “Il Sole 24 Ore” che ha stilato la classifica delle 107 province italiane riferita ai dati del 2017 o all’anno in corso. Ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, sono le sei graduatorie di settore che raccogliendo altri parametri, portano il capoluogo di regione al 59esimo posto con 489,3 punti, ben 10 gradini più in basso rispetto al 2017 e la città dell’acciaio alla 68esima posizione con 460,3 punti, in calo di 9 posti nel confronto con l’anno scorso. Guida la classifica nazionale Milano che conquista la vetta salendo di 7 posizioni rispetto all’anno scorso, seguita da buona parte delle città del Nord-Est, mentre chiude Vibo Valentia in diminuzione di 9 posti, preceduta da Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Crotone ed Enna.

