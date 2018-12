Truffa del pacco vuoto, altre vittime

Cinque casi dell’odiosa truffa del pacco vuoto. Di cui solo due andati a buon fine. Segnalazioni da Città della Pieve, Magione e Castiglione del Lago. Se in Altotevere impazza la truffa del vecchio amico, al Trasimeno approfittando delle festività natalizie si prova a fare leva sui pacchi dono. Merce non così rara sotto Natale. In buona sostanza si tratta di pacchi a domicilio con pagamento immediato attraverso contrassegno. Chi prova a metterlo in pratica si è fatto forte del fatto che in questo periodo possono arrivare pacchi regalo, oppure consegne in contrassegno di acquisti fatti in precedenza. Accade così che anche al Trasimeno vengono scelte vittime con un certo criterio, le cui caratteristiche sono particolati: o colf di abitazioni facoltose o anziani a cui si prova a far credere che un congiunto ha ordinato un pacco.